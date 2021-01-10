Опасный вирус, похоже, не собирается так просто сдавать своих позиций. Так, за последние сутки коронавирус диагностировали еще у 165 жителей Башкирии, а общее число инфицированных увеличилось до 20736 человек. В стационары на лечение поступило 50 человек, остальные переносят заболевание в легкой или бессимптомной форме.Еще один пациент скончался, всего летальных исходов от осложнений ковида в республике выросло до 155. Что касается выздоровевших, то за последние 24 часа с полным выздоровлением выписались 74 пациента, а всего справиться с коварным вирусом с начала эпидемии смогли 15480 жителей республики.Напомним, что накануне жительница Башкирии обратилась к Радию Хабирову с просьбой продлить школьные каникулы, а потом и вовсе отправить детей на дистанционное обучение. По словам женщины, только такая мера позволит избежать резкой вспышки заболеваемости в школах.