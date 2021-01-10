Необычную детскую горку обнаружил во дворе своего дома житель Туймазов. Мало того, что металл на скате сильно прогнулся, так еще из горки торчат острые саморезы, которые могут легко зацепить и порвать одежду, а также сильно поранить катающихся малышей. Туймазинец снял опасную горку на свой мобильный и выложил видео в социальные сети.- Из горки торчат саморезы. Нет слов, как это выразить, одни эмоции, - поделился мужчина.Вскоре выяснилось, что горку сломали сами же дети. Местная жительница написала, как на днях подростки прыгали и стучали по горке ногами, явно стараясь проломить ее насквозь и совершенно не реагируя на замечания. Другие комментаторы посоветовали мужчине не жаловаться в социальных сетях, а принести из дома инструмент, а самостоятельно починить горку. Ну или, на худой конец, удалить опасные саморезы, пока они не покалечили кого из малышей.