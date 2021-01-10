Жители одного из домов на улице Ульяновых в Уфе возмутились качеством ремонта, который перед самым Новым годом сделали в их подъезде. По словам жильцов, все работы выполнялись наспех и с большими недочетами. Обшарпанные полы и окна, кое-как побеленный потолок и унылые серые стены – уютным этот подъезд никак не назовешь.- Лучше бы тогда вообще ничего не делали, чем так. Окно не покрасили полы тоже. Кое-как покрасили стены и побелили потолок. Спасибо, - горько констатирует жительница дома Илона Е.Фотографии отремонтированного подъезда женщина выложила в социальные сети. Удивительно, но многие комментаторы реально не смогли отличить фото ремонта «до» от «после».- Евроремонтом попахивает, - иронизирует Вера Ж.- Дом снести уже давно пора, а они типа ремонт сделали. Значит, ещё 100 лет люди там жить будут, - размышляет Рафида Т.Отметим, что в минувшем году в Башкирии было отремонтировано 2180 подъездов в 697 многоквартирных домах, на что было потрачено 708 млн рублей. По словам руководителя МинЖКХ Башкирии Бориса Беляева, программу выполнили на 99,8%.