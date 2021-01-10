Вчера днем в Калининском районе Уфы произошел несчастный случай: 35-летняя уфимка решила прокатить свою полуторагодовалую дочь на тюбинге, вот только для развлечения выбрала совершенно неподходящее место. С ветерком скатившись со склона Курочкиной горы, женщина с ребенком врезались в дерево и получили серьезные травмы. Как сообщили в Управлении гражданской защиты по Уфе, на скорой пострадавших доставили в больницу и госпитализировали.Напомним, что это не единственный подобный случай в Уфе: так, на этой неделе двое маленьких детей также получили травмы и ушибы, катаясь на тюбингах вместе с родителями на несанкционированных горках.Спасатели не устают напоминать: кататься на ледянках, снегокатах и тюбингах разрешено только в установленных для этого местах. Тем более что тюбинг, развивая большую скорость, становится практически неуправляемым, что может привести к трагическим последствиям.