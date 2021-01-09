В Башкирии состояние 45 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое, 11 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом 9 января сообщил региональный Минздрав.По данным ведомства, в настоящий момент на госпитализации находятся 699 человек с диагностированным COVID-19. Еще 4 312 жителей республики лечатся амбулаторно. Общее число активных носителей инфекции - то есть тех, кто болеет прямо сейчас - перевалило отметку в пять тысяч.Напомним, с начала пандемии Башкирии было выявлено более 20,5 тысячи случаев коронавируса, 15,4, тысячи человек выписались по выздоровлению, а 154 – скончались.