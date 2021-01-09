В Башкирии синоптики дали прогноз погоды на грядущую рабочую неделю – первую после продолжительных новогодних каникул.С 11 по 13 января в республике будет идти небольшой снег, затем количество осадков сократится. Температура воздуха постепенной пойдет на снижение: если в понедельник днем и ночью ожидается -1 и -8 градусов, то к пятнице грядет настоящий мороз: -26 днем и -33 ночью. Холода будут сопровождаться облачной погодой с прояснениями. Ветер прогнозируется умеренный – с максимальной скоростью в 10 метров в секунду.Завтра, 10 января, синоптики Башгидромета обещают метель, сильный снегопад, постепенно переходящий в мокрый снег, который будет откладываться на проводах и деревьях. Местами по региону пронесется сильный ветер – до 15-20 метров в секунду. В явлениях видимость на дорогах сократится как минимум до 500 метров.