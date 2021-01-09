Уфимка обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой продлить школьные каникулы до 17 января. Девушка написала об этом руководителю региона под одним из постов «ВКонтакте». На ее сообщение даже отреагировали – правда, не сам глава, а представитель министерства образования республики.– Прошу рассмотреть вопрос о продлении каникул в школе до 17 января. И о [возвращении] дистанционного обучения, рост заболеваемости до сих пор растёт, люди умирают, а вы детей в школу [ведете], – заявила горожанка.Через несколько часов ей пришел ответ от чиновницы из Минобра Башкирии Элины Якуповой. Она написала, что «сообщение о продлении каникул для школьников и переходе на дистанционное обучение получено», и «специалисты министерства подготовят и направят ответ».Напомним, в этом году новогодние каникулы у школьников закончатся 10 января, 11 числа они уже сядут за парты. Такую рекомендацию учебным заведениям дал сам Минобр.