Министр труда, семьи и социальной защиты населения Башкирии Ленара Иванова в соцсетях обратилась к «слишком активным журналистам» и пригласила их поработать в интернатах для престарелых. Поводом для этого стало повышенное внимание со стороны СМИ к проблемам COVID-19 в социальных учреждениях.– Много вопросов от журналистов, болеют-не болеют там [в интернатах] люди, сколько и почему, – написала Иванова. – Вы же понимаете, что дома престарелых не находятся на необитаемых островах. Они расположены в мире, где свирепствует эпидемия. Поэтому даваи те будем реалистами. Болеют ковидом и в интернатах, болеют и пациенты, и персонал. Но ситуация с заболеваемостью в интернатах Башкортостана выгодно отличается от среднеи по стране.Чиновница посоветовала «слишком активным журналистам не драматизировать ситуацию», а «трезво ее оценивать, засучить рукава и на совесть работать, или, по крайней мере, не мешать». Иванова также предложила представителям СМИ устроиться сиделками в интернаты для престарелых, где «сейчас катастрофически не хватает персонала». В конце своего поста министр поблагодарила работников соцучреждений, которые работают в условиях «неимоверного напряжения».