Спикер башкирского парламента Константин Толкачев дал оценку новому федеральному закону о возрождении медицинских вытрезвителей. Учреждения будут открываться по всей России, а полицейским предоставили право доставлять туда граждан, находящихся в алкогольном или наркотическом опьянении.Толкачев отметил необходимость создания вытрезвителей и предложил всесторонне проанализировать формат их работы.– Их [вытрезвителей] деятельность должна быть выстроена таким образом, чтобы они не превращались в коммерческую лавочку, а служили главной цели – сохранению жизни и здоровья людей, – заявил председатель Госсобрания-Курултая. – Вытрезвители должны помогать тем, кто из-за сильного опьянения утратил способность самостоятельно двигаться и ориентироваться в пространстве.По статистике в России из-за алкогольного опьянения гибнут более 50 тысяч человек, большая их часть – это граждане трудоспособного возраста. В число умерших после употребления алкоголя граждан вошли так же те, кто скончался от переохлаждения. Каждый год в стране фиксируется 8-10 тысяч подобных случаев.