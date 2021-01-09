В разных районах Башкирии за сутки – с 8 по 9 января – сгорели сразу семь бань. Об этом сообщили в региональном МЧС.Банные постройки и помещения горели в селе Аксеново Альшеевского района, деревне Шипово Иглинского района, селе Мечетлино Салаватского района, деревне Родники Белебеевского района, селе Чекмагуш Чекмагушевского района, деревне Кутерем Калтасинского района и в городе Белебее. Практически во всех случаях огонь подушили сотрудники МЧС или добровольческие пожарные бригады, разве что в Чекмагуше владелец справился с возгоранием своими силами.Ни в одном из происшествий нет погибших и пострадавших. В обстоятельствах и причинах пожаров разбираются дознаватели аварийного ведомства.– Во избежание пожаров соблюдайте правила безопасности при эксплуатации печного, газового и электрооборудования. Не допускайте неосторожного обращения с огнем! – обратилось к населению МЧС.