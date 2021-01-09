Управление дорожного хозяйства Башкирии предупредило водителей о резком ухудшении погодных условий.Завтра, 10 января, местами по республике ожидается сильный снег (в том числе и мокрый), метель и ветер, скорость которого достигнет 15-20 метров в секунду. Кроме того, прогнозируются гололед, отложения мокрого снега на проводах и деревьях, а также заносы. На дорогах видимость ухудшится как минимум до 500 метров.Дорожные службы призвали водителей не выезжать на дальние расстояния без острой необходимости:– Если поездку нет возможности отложить, важно быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать беспорядочного маневрирования и резкого торможения, – передали в УДХ РБ.