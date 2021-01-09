Глава Бижбулякского района Башкирии Артур Зарипов сделал прививку от коронавируса и поделился впечатлениями от процедуры. Чиновник написал пост на своей странице «ВКонтакте».По словам Зарипов, сделать вакцину от COVID-19 было его «осознанным решением, без принуждений». Он решил обезопасить себя, потому что ему приходится контактировать со многими людьми.– Многие знакомые отговаривали от вакцинации. Оказывается, ничего страшного в этом нет. Чувствую себя отлично, – отметил районный глава. – Во время вакцинации пациент находится под полным наблюдением врачей. Берутся анализы крови, сдается экспресс-тест на ковид, давление, температура. Заполняется несколько документов с показаниями […] и согласие. После проведения вакцинации находишься еще под наблюдением врачей в течении 30 минут. И все, свободен.По словам Зарипова, врачи предупредили его о том, что после прививки может подняться температура и болеть место укола. В его случае этих «побочек» не было – ни при первом этапе вакцинации, ни при втором.Чиновник заключил, что боятся прививки не стоит, и порекомендовал сделать ее всем: «Делать или не делать, это лично ваше решение. Но думаю, что без полномасштабной вакцинации нам не победить эту заразу».