В Башкирии активными носителями коронавируса являются уже 5011 человек: 699 инфицированных находятся на госпитализации, 4312 лечатся дома из-за легкого течения болезни. Об этом 9 января сообщил региональный оперштаб.За прошедшие сутки COVID-19 был диагностирован еще 164 жителям республики. С начала пандемии ковидом заразились более 20,5 тысячи человек. Выздоровело при этом 15,4 тысячи пациентов, 55 из них – за последние сутки.Новых жертв коронавируса не выявлено. Число умерших в Башкирии на данный момент составляет 154 человека.