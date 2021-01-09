Башкирский город Бирск хотят сделать столицей крупного ежегодного фестиваля. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров, который 8 января проинспектировал благоустройство Октябрьской площади и сквера имени Ленина.На развитие этих территорий было выделено 178,8 млн рублей, 75 млн из которых – средства федерального гранта. Сейчас на благоустраиваемых площадках сформировано единое общественное пространство с амфитеатром, «сухим фонтаном» и зоной отдыха.– Очень здорово, что к вопросу благоустройства подошли комплексно, привели в порядок улицы и фасады домов, – отметил Хабиров. – Мы постепенно готовимся к тому, что Бирск станет столицей ежегодного большого фестиваля в рамках празднования Дня семьи, любви и верности. Это поможет раскрыть и туристический потенциал города.