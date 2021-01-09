С 11 января рабочий день для сотрудников уфимской администрации будет начинаться раньше обычного – в 8:00, а заканчиваться в 17:00. Это связано с перекрытием путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Изменив график работы, власти города надеются «уменьшить количество автотранспорта в часы пик» и «облегчить ситуацию на загруженном южном въезде в башкирскую столицу».В мэрии Уфы обратились к руководителям предприятий, учреждений и организаций с просьбой так же рассмотреть возможность изменения режима работы.Напомним, развязка на Валиди-Юлаева была закрыта на реконструкцию вчера, 8 января. Ремонт здесь продлится до 30 ноября. На участке установлены временные светофоры и изменилась схема движения автотранспорта.