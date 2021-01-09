В Башкирии с начала пандемии коронавируса штрафы за нарушение масочного режима на общую сумму в 20,5 млн рублей получили 13,9 тысячи человек. Всего в судах республики было зарегистрировано 46,5 тысячи дел о нарушении режима повышенной готовности, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.Граждан наказывали по статье 20.6.1 административного кодекса России – «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Ее санкции предусматривают штрафы от 1 до 30 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 50 тысяч рублей для должностных и от 100 до 300 тысяч рублей для юрлиц.Кроме того, еще 207 дел суды Башкирии рассмотрели по статье 6.3 КоАП РФ – «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По 170 материалам были назначены штрафы – всего более 4,19 млн рублей.