В Башкирии налоговая служба назвала количество миллионеров и миллиардеров. По их данным, в республике проживают 10 рублевых миллиардеров и 29 436 миллионеров. Данные были представлены на основании итогов декларационной кампании 2020 года.Речь идет о миллионерах и миллиардерах 2019 года, за 2020 год данных еще нет.Всего жители Башкирии отправили более 292 000 рублей деклараций по налогу на доходы физлиц (НДФЛ). А общая сумма налога, которую уплатили в бюджет, составила 767 миллионов рублей, сообщили в ведомстве.