Синоптики Башкирии опубликовали прогноз погоды на завтра, 9 января, в республике.Погода решила удивить жителей в предпоследний выходной день – в субботу все районы завалит снегом. Местами ожидается небольшой снег, где-то умеренный, а в горных районах сильный. Также в Башгидромете прогнозируют гололед, на дорогах снежный накат и гололедицу.Температура воздуха ночью ожидается -8, -13 градусов, а днем воздух прогреется до -4, -9 градусов.Тем временем дорожные службы предупреждают водителей об опасных погодных явлениях – видимость составит всего 1-2 километра.