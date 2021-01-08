Жительница Кумертау стала свидетельницей жесткого обращения с животным и предательства. На ее глазах на улице 40-летия Победы в городе выбросили из машины собаку.- На наших глаза подъехала «Приора» хэтчбек белого цвета, номера, к сожалению, не запомнили. Оттуда выкинули, прям вышвырнули из машины этого щенка и уехали! Так вот, молодой человек, если ты это читаешь, пусть тебе будет стыдно. Ну, можно же было попытаться пристроить пса, если он вам больше не нужен, - написала женщина в одну из местных групп.Неравнодушная горожанка забрала брошенку к себе, а потом подарила племяннику, который давно хотел собаку. Сейчас у щенка новый дом, а назвали его Зевсом.