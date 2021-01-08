На протяжении трех дней в Башкирии, 9, 10 и 11 января ожидается ухудшение погодных условий.Дорожные службы предупредили водителей об опасности – видимость местами в условиях снега составит 1-2 километра. На трассах ожидается снежный накат, гололедица. Снег будет идти почти во всех районах республики, временами – сильный.- Соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию, избегайте беспорядочного маневрирования и резкого торможения, - отметили дорожники.Единый телефон вызова экстренных служб - 112.Круглосуточная диспетчерская Управления дорожного хозяйства РБ: 8-927-955-11-00.Напомним, что Динар Гильмутдинов заявил, что экипажи ДПС работают в усиленном режиме. В случае ЧС можно обратиться к ним.