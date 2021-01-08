История двухлетнего Толика из Стерлитамака, которого однажды отправили умирать домой, продолжается. Накануне волонтер Регина Биргулиева снова открыла сбор средств на лекарство, потому что бесплатно его получить так и не удалось.Однако сообщение о сборе средств на препарат, который стоит 90 тысяч рублей (хватает его на 30 дней) провисело недолго. С Региной связался директор одного из уфимских ТЦ и предложил свою помощь – купить лекарство.- Я одного не понимаю. Сколько мы так ему будем на лекарства собрать? С апреля 2020 года уже страдаем. Уже скоро будет год, а он так и не получает его, - говорит Регина.Напомним, что, когда Толику был годик, у него обнаружили опухоль шейного отдела. Сейчас у него отказала одна рука, и не видит один глаз. Мальчика возили на лечение в разные города, однако к улучшениям это не привело. В феврале 2020 года башкирские медики и вовсе отправили его умирать домой.