Сразу два горнолыжных курорта Башкирии вошли в список популярных мест для отдыха в феврале 2021 года. По данным сервиса Tvil.ru, ими стали Банное и Абзаково. Башкирские курорты уступили лишь Шерегешу в Кемеровской области, Красной Поляне в Краснодарском крае. Зато опередили Самару, Байкальск и Барнаул.По статистике Tvil.ru, туристы бронируют в феврале активный отдых в горах на период от 1,8 до 4,6 ночи и тратят на бронирование жилья от 2,2 до 20,1 тысячи рублей в сутки.Что касается цен, на Банном провести время будет чуть-чуть дешевле (14812 рублей за 2,5 ночи), чем в Абзаково – тут нужно заплатить 18000 рублей за две ночи.