По данным на 8 января 2021 года в Башкирии подтвердили 20407 случаев коронавирусной инфекции. За сутки это число увеличилось на 165, именно столько человек подхватили вирус за последние 24 часа.Известно, что выздоровели за все время 15 351 человек, 16 – за последние сутки. На лечении сейчас остаются 4902 человека. 699 получают медицинскую помощь в больницах, а 4203 переносят ковид в легкой форме, находясь на амбулаторном лечении.Число умерших увеличилось на 2, и составило уже 154 человека. Их личности пока не раскрыты.