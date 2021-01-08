3 января в Кармаскалинском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с участием пешехода. В ночное время на трассе Уфа-Инзер 22-летний водитель за рулем ВАЗа сбил 41-летнего мужчину, который шел по краю проезжей части. Удар был такой силы, что несчастный скончался на месте. Известно, что автомобилист был трезв.Погибшим оказался житель деревни Улукулево. Сейчас его родственники ищут свидетелей аварии.- 3.01.2021 примерно около 22:00 был сбит автомобилем где-то на дорогах Сахаево мой дядя. Он умер. Прошу вас всех, если кто-нибудь располагает какой-либо информацией по этому трагическому происшествию, был свидетелем, или осталась запись на регистраторах, пожалуйста, напишите мне. Важна любая информация, - написала его племянница.Сергей погиб в канун своего дня рождения – 7 января ему бы исполнилось 42 года. У него остались трое детей.