7 января вечером Яна Габбасова из Нефтекамска, теперь уже известная как победительница «Голос-9» провела прямой эфир и ответила на популярные вопросы подписчиков.Яна рассказала, как именно отпраздновала победу в проекте, однако пышным торжеством не похвасталась.- Мы сели в машину, папа запутался, и мы не на тот адрес поехали. Поездили по Москве. Потом у меня очень разболелась голова, мы приехали, выпили по бокальчику вина чисто за победу и легли спать. У меня еще родственники были дома, они не смогли попасть на съемку. Мы пришли, а они спят, - рассказала Яна.Девушка также поделилась, что до сих пор болеет – у нее болит горло и заложен нос.