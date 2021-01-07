Синоптики дали прогноз погоды на завтра, 8 января. По данным Башгидромета, в республике по-прежнему будет в меру морозно. Днем ожидается -5,-10 градусов холода, ночью до -14 градусов, а в отдельных районах и до -19 градусов мороза.При этом в регионе будет преимущественно солнечно, хотя и с уже привычными осадками. Синоптики обещают небольшой снег, местами переходящий в умеренный. Ветер будет дуть с юга.В целом ждать существенных перемен в погоде в ближайшие дни не стоит, снегопады и умеренный мороз сдадут свои позиции только к началу следующей недели.