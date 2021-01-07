Жителей Приютово возмутили подростки, которые обосновались в местном торговом центре. Школьники, по словам очевидцев, ведут себя непристойно. Они распивают спиртные напитки, мусорят и огрызаются в ответ на замечания взрослых. Местные жители засняли ребят на камеру и выложили фотографии в соцсети, надеясь, что родители их узнают и примут меры.- Ваши дети сидят в ТЦ. Зачастую пьют пиво, едят и мусорят здесь! Работники ТЦ уже устали их выгонять, а уборщица убирать за вашими детьми. Бардак каждыи день на 1 и 2 этаже, - возмущается под постом автор фото. - Было хорошо, если бы полиция приходила каждыи вечер и штрафовала.В комментариях многие поддержали автора, мол, одних замечаний в таких случаях бывает недостаточно. Другие же отметили, что молодежь развлекается подобным образом в том числе из-за того, что не имеет альтернативы в виде бесплатных кружков и спортзалов.