Две жизни унес пожар, случившийся в ночь на 7 января в деревне Дорогино Уфимского района. Сообщение о возгорании в доме по улице Дубравная поступило от очевидца в 1:39. К моменту прибытия пожарных пламя охватило и само строение, и прилегающую веранду. К трем часам ночи огонь удалось потушить, но не обошлось без жертв.На пепелище были найдены тела мужчины и женщины 1979 и 1976 годов рождения.- На место пожара выехал заместитель начальника Главного управления МЧС России по РБ Алексеи Головко, где провел экстренное совещание, - пояснили в ведомстве.Из-за чего разгорелось пламя, выясняют дознаватель и эксперты испытательной пожарной лаборатории. Всего в рождественскую ночь в регионе было зарегистрировано 10 пожаров.