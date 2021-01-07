Ежедневный прирост заболевших коронавирусом в Башкирии не думает сбавлять темп. На 7 января в республике зафиксировано 165 новых случаев инфекции, общее число заболевших достигло 20242 человек. По данным Минздрава республики, подтвердились еще три смерти от ковида. Таким образом, жертвами этой инфекции в Башкирии стали уже 152 человека.В больницах остаются 705 зараженных, еще 4050 болеют в легкой форме, поэтому находятся на амбулаторном лечении. За прошедший день 41 человек выздоровел, всего же коронавирусом переболели и поправились 15335 жителей Башкирии.