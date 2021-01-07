В башкирском Давлеканово на днях зверски расправились с бездомными собаками. Местные зоозащитники рассказали, что жертвами живодеров стали две собаки, которые прижились неподалеку от очистных сооружений. По их словам, животные были безобидными. Одна из собак недавно родила троих щенят. Малышей пристроили, а мама ждала своей очереди - ее планировали стерилизовать и отдать на передержку, но не успели. Трупы животных 4 января обнаружили женщины, которые приходили их кормить.- Они увидели шокирующую картину. Двух собак зверски убили, одну большую собаку положили в мешок. Шоколадка была найдена рядом со зданием \\"заброшки\\", вся в снегу. Женщина, рыдая, ее приподняла и увидела в боку брешь, как от ранения, - написала на своей странице зоозащитница Татьяна Ефимова.По словам волонтеров, в районе, где жили несчастные животные, раньше тоже убивали собак.Тремя днями ранее в Салавате была зверски убита бездомная собака. Живодеры разделались с животным, применяя нож и петарду.