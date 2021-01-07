В Минздраве Башкирии рассказали, врачи каких специальностей наиболее востребованы в больницах республики. В числе дефицитных оказались анестезиологи-реаниматологи, акушеры-гинекологи, а также неврологи и инфекционисты. Таким специалистам, напомним, полагается миллион рублей при условии, что они переедут в населенные пункты, где в них нуждаются.Как сообщает UfaTime.ru со ссылкой на Минздрав республики, всего в Башкирии трудятся 14444 врача - таковы данные на сентябрь 2020 года. Кроме них в учреждениях здравоохранения работают почти 37 тысяч медсестер и фельдшеров. Средний возраст медиков в регионе - 36 лет.