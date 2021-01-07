В середине января в Уфу вновь вернутся настоящие морозы. Если на этой неделе в столице Башкирии сохранится снежная погода с уже привычными -5, то с понедельника начнет холодать. В понедельник, 11 января, днем похолодает до -10, а к середине следующей недели стоит ожидать морозов до -20 ночью и -15 днем.Для водителей есть и хорошие новости. По данным синоптиков, к концу этой недели бесконечные снегопады сменятся редким небольшим снегом. Но к ночным заморозкам до -20 стоит подготовиться заранее.Снова потеплеет в Уфе только в конце следующей недели. При этом стоит понимать, что любые прогнозы на срок больше трех дней являются примерными и могут измениться.