Завтра, 8 января, в Уфе закрывают развязку на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди. Ремонтировать путепровод будут до 30 ноября, а значит столица Башкирии неизбежно столкнется с пробками около Бельского моста на целый год. Авторы проекта направят потоки напрямую через «Салаватку» при помощи светофоров.Многие уфимцы уже раскритиковали предложенный минтрансом вариант. Некоторые из местных и бывших местных жителей представили альтернативные схемы. Так, блогер Олег Арефьев, в свое время закончивший московский автомобильно-дорожный университет (МАДИ), предложил вариант без светофоров на проспекте Салавата Юлаева. Движение в центр Арефьев предлагает направить по улице Октябрьской революции, в Зеленую рощу, в том числе, по новой Набережной.Вариант прокомментировал замминистра транспорта Башкирии Виктор Жульков.- Не просчитала интенсивность движения, маршруты общественного транспорта. Куда автор направит более 40 маршрутов из центра в Зеленку? По Набережной? Там ненормативный спуск, автобусы не поедут. А улица Октябрьской революции узкая, малейшее ДТИ и все — коллапс. Предложенная городом схема просчитана московскими специалистами, у них было несколько вариантов, - заключил Жульков.Напомним, перекрытие путепровода вызвало недовольство горожан. На платформе Change.org даже появилась петиция против закрытия развязки.