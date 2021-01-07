В Стерлитамаке пропал без вести 36-летний Андрей Бегма. Мужчину ищут уже четыре дня: близкие не получали от него вестей с 3 января. Сейчас его поисками занимаются волонтеры отряда «Отклик», но им необходима помощь местных жителей.По их данным, в день пропажи Андрей был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы, коричневые ботинки и синюю вязаную шапку.Общие приметы: рост – 172 см, телосложение среднее, волосы русые, короткие, глаза серые.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Андрея, просят сообщить по телефонам 8 (987) 1060601 («Отклик») или 02.