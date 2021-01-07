Одиннадцатиклассник из Аскинского района Башкирии Максим Р. стал одним из семерых школьников, выигравших миллион рублей в конкурсе «Большая перемена». В полуфинале проекта его команда представила проект «Умный город», который предполагает получение энергии для городских нужд из альтернативных источников. В школе достижениями своего ученика очень гордятся.– Грант Максима – большой успех в нашей работе, в работе всего нашего коллектива. Это первый случай в истории школы, - призналась журналисту Башкирского спутникового телевидения Гульнара Хакимова, классный руководитель подростка.Выигрыш старшеклассник намерен потратить на образование. Юный миллионер хочет стать юристом.– Погулять можно и потом, провести время с друзьями. А вот образование, которое сейчас, потом на это времени не будет, - заявил Максим.