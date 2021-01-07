Четыре новых объекта инфраструктуры начнут строить в уфимском Забелье в 2021 году. Сдать их планируется в 2023-м году. По данным \\"Башинформа\\", строительство будет вестись на средства из федерального бюджета, полученные в рамках подпрограммы проекта \\"Жилье\\".В планах властей сделать из территории за Демой и Затоном \\"вторую Уфу\\". Как рассказал ранее глава региона Радий Хабиров, эта территория уже обеспечена теплом, газом и электричеством, нужно лишь решить вопрос с водоснабжением. По примерным оценкам, в Забелье можно построить 2,4 млн кв.м жилья.Часть федеральных средств помимо Забелья предполагается направить на строительство дорог в Стерлитамаке и Нефтекамске и развитие инфраструктуры в других городах, сообщает информагентство со ссылкой на Минстрой республики.