Бригада лжегазовиков едва не лишила жизни жителей целого дома в Уфе. По вине аферистов в одной из квартир произошла серьезная утечка газа.Как сообщают \\"Вести\\", люди в форме газовиков явились в четырехэтажку на улице Первомайская и убедили живущую там женщину за 7 тысяч рублей сменить счетчик на кухне. Через несколько дней после визита \\"специалистов\\" ей пришлось вызвать скорую для пожилой матери. У той проявились симптомы отравления бытовым газом.Прибывшие сотрудники аварийной газовой службы обнаружили, что показания газоанализатора в квартире едва не зашкаливают. Такая утечка могла стоить здоровья и жизни жильцам всего дома. Этот случай послужил поводом для проверки правоохранителей.