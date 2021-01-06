В Башкирии прекращены поиски 29-летнего Ильнара С., который пропал накануне, 5 января, по пути из Стерлитамака в Уфу. Мужчина ехал в башкирскую столицу на собственном авто и в какой-то момент перестал выходить на связь с семьей.По данным поискового отряда «Отклик», Ильнара нашли живых и здоровым. Где и при каких обстоятельствах его удалось обнаружить, активисты не уточнили. Не в курсе деталей и супруга мужчины. В беседе с Горобзор.ру она сказала, что муж находился в полиции, и к вечеру должен вернуться домой, в Салават.