Башкирия замкнула десятку «любимых мест для отдыха» на праздник Рождества, 7 января. Рейтинг этой зимой составил туристический портал ТурСтат на основе интернет-опроса более 10 тысяч любителей путешествий.Первые три места в топе заняли горные курорты Сочи с «Розой Хутор» (21% голосов), а также точки притяжения туристов в Подмосковье (17%) и Ленинградской области (11%). За Башкирию – а в частность за курорты на озере Банном – свой голос отдали только 4% респондентов. Казань в рейтинге заняла восьмую строчку.Полный список туристических лидеров в России выглядит так: