В Уфе уже в эту пятницу, 8 января, из-за реконструкции развязки на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди почти на год – до декабря – будет закрыт путепровод. За этот срок его планируют расширить с четырех до шести полос, поскольку сейчас он «полностью исчерпал свою пропускную способность при нынешнем транспортном трафике», как отметили в мэрии башкирской столицы. Со ссылкой на мнения специалистов, в администрации добавили, что после реконструкции по путепроводу смогут проехать на 27% больше машин.Из-за введенных на развязке ограничений естественно изменится и схема движения машин и общественного транспорта. В мэрии опубликовали наглядную инфографику того, как это будет выглядеть:Горожане в сети выражают недовольство по поводу решения властей закрыть путепровод. Жители опасаются огромных пробок, а также не хотят тратить лишние деньги на бензин и время из-за объезда важной развязки – особенно при въезде в столицу из Демы и пригорода. На днях на платформе Change.org даже появилась петиция, автор которой выступает против таких мер. Пока свои электронные подписи под ней поставили чуть больше 500 человек.Министр транспорта Башкирии Алан Марзаев в свою очередь на жалобы по поводу закрытия путепровода заявляет, что его «надо делать» и «мудрой» альтернативы на этот счет ему не поступало:– Господа, вы че такие злые? Я повторюсь, путепровод делать надо, а если кто-то решил, что мы неправильное решение приняли, то дайте своё мудрое решение, как правильно поступить, а не истерите, – написал Марзаев в фейсбуке.В мэрии Уфы тем временем признают «неизбежность ухудшение транспортной ситуации в зоне влияния работ по реконструкции путепровода», однако просят горожан с пониманием отнестись к вводимым ограничениям.