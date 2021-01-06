Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей республики с Рождеством. Он обратился к населению через свои социальные сети, прикрепив фотографию себя и супруги в православном храме.– Наша большая семья, как и большая часть в нашей республике - многонациональная и многоконфессиональная. И конечно же, мы стараемся разделять ценности и взгляды каждого. Желаю, чтобы во всех семьях сохранялись любовь и взаимопонимание. Всем мира и добра, с праздником, – написал руководитель региона.Хабиров, по его же словам, является верующим мусульманином, при этом все его трое детей, а также жена – православные. Об этом он сказал в октябре 2018 года, практически сразу после того как стал врио главы Башкирии.Напомним, в рождественскую ночь богослужения состоятся сразу в 18 храмах республиканской столицы Уфы. Конкретные их адреса можно найти по ссылке.