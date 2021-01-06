В Башкирии в период с 1 по 6 января 2021 года внебольничную пневмонию выявили у 1639 жителей. За аналогичный период с этим диагнозом был выписан 1381 пациент. Об этом свидетельствуют данные регионального Минздрава. Только за минувшие сутки пневмонию в республике обнаружили у 242 человек.Ежедневный прирост случаев коронавируса в Башкирии тем временем колеблется между 167 и 170. COVID-19 с начала пандемии заразилось более 20 тысяч человек, 15,2 тысячи из которых были сняты с учета по выздоровлению, а 149 – умерли. Прямо сейчас инфекцию переносят более 4,6 тысячи жителей республики. В больницах лежат 715 ковид-положительных пациентов: 50 находятся в тяжелом состоянии, 11 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.