Синоптики Башгидромета поделились прогнозом погоды в республике в рождественскую ночь 7 января.В Башкирии ожидается южный, юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит -11, -14°, при прояснениях возможно похолодание до -20°. Местами сохранится гололед. С восходом солнца немного потеплеет: -6,-11°, по востоку до -16°. Такой же температурный режим прогнозируется и на следующий день, 8 января.Тем временем ситуация на трассах Башкирии остается напряженной. В ближайшие дни синоптики обещают ухудшение видимости, а спасатели из Госкомитета республики по ЧС и вовсе советуют отказаться от дальних поездок в случае сильной гололедицы и снежных заносов.