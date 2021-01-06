В московском Шереметьево пассажирский самолет, который должен был следовать в Уфу, развернулся прямо на взлетно-посадочной полосе из-за дебошира на борту. Об этом сообщает РЕН ТВ.Телеканал отмечает, что некий 49-летний Роман Уваров неадекватно себя вел, из-за чего полет пришлось на время отложить, чтобы высадить мужчину. Как выяснилось, ранее он уже имел проблемы с законом и привлекался к ответственности по административной статье. Теперь нарушителю грозит очередное наказание – на этот раз за «мелкое хулиганство».