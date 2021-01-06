В Уфе 16 и 17 января в рамках экологической акции «Елки в щепки» будут открыты пункты приема новогодних елок. Горожане смогут сдать деревья на переработку вместо того чтобы выбрасывать их на помойку. Об этом сообщила столичная администрация.В мэрии отметили, что цель акции – «привлечение внимания горожан к проблеме раздельного сбора отходов и использование елок в качестве вторичного сырья». В прошлом, 2020 году благодаря инициативе было собрано почти три тысячи новогодних деревьев. Хвойных направляют перерабатываться на предприятие «Горзеленхоза» и на завод «Кроношпан».В этом году будет организовано 14 пунктов приема елок. Вот их адреса:Демский район: улица Магистральная, 2А и улица Столярова, 2;Калининский район: Мушникова, 11 и Гвардейская, 58/1;Кировский район: Испытателей, 21 и Дуванский бульвар, 22/2;Ленинский район: Ирендык рядом с домом №4 и Артезианская, 18;Октябрьский район: Гагарина, 10/2 и ТЦ «Башкирия» со стороны сквера по 50 лет СССР;Орджоникидзевский район: проспект Октября, 137 у фонтана и на Колхозном рынке возле домов 50-61 по Кольцевой;Советский район: Менделеева, 171 и Ленина, 87.