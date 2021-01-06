В ночном пожаре, который вспыхнул на личном хозяйстве жителя деревни Равилово в Абзелиловском районе Башкирии, погибли 19 домашних животных. Об этом сообщило региональное МЧС.Тревожный возов на пульт диспетчера аварийной службы поступил в 3:05 6 января. Когда пожарные прибыли на место, открытым огнем полыхали дощатые надворные постройки, в которых содержался скот. Пожар на площади в 150 квадратных метров удалось локализовать в 3:30, а ликвидировать открытое горение еще спустя 12 минут.– Разбор и проливка конструкций завершены в 04:42. В результате пожара погибло 13 голов крупного рогатого скота, 6 голов овец, – отрапортовали в МЧС.Сейчас в причинах и обстоятельствах пожара разбирается дознаватель аварийной службы.