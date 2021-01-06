Госдума России уже в январе рассмотрит три законопроекта, предложенные башкирским парламентом. Об этом сообщил спикер Госсобрания-Курултая республики Константин Толкачев.Первым проектом региональный парламент предлагает ввести ответственность за использование пестицидов и агрохимикатов без предварительного оповещения населения близлежащих сел, деревень и городов. Это, как отметил председатель Курултая «помогло бы избежать многих неблагоприятных последствий». В пример он привел ситуацию с массовой гибелью пчел из-за пестицидов, которая произошла еще в 2019 году.Вторая норма, предложенная Госсобранием, касается пресечения злоупотребления правом в сфере жилищного строительства. Этот проект защищает застройщиков, на которых в последнее время стали часто подавать в суд из-за несоблюдения стандартов качества строительства.– Предлагается создать четкий алгоритм взаимодействия сторон при возникновении споров о качестве строящегося жилья. Предлагается дать застройщикам возможность их устранения или выплаты адекватной компенсации в досудебном порядке. И только в случае невыполнения требований в установленные сроки дело будет разбираться в суде.Наконец, третья инициатива от Башкирии предполагает «совершенствование порядка размещения информации на официальных сайтах» властей, будь то районный уровень или городской. Документ обсуждается с 2019 года и несколько раз уже дорабатывался.Всего в Госдуме сейчас находится на рассмотрении 13 законодательных инициатив от башкирского парламента.