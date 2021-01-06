В Башкирии по пути из Стерлитамака в Уфу без вести пропал 29-летний Ильнал Салахов. Об этом сообщил поисковый отряд «Отклик», волонтеры которого сейчас ищут молодого мужчину. По их данным, накануне, 5 января, он ехал в башкирской столицу за рулем Peugeot с госномером В721КХ102, но так и не достиг пункта назначения.Приметы пропавшего: рост – 176 см, худощавое телосложение, русые короткие волосы, карие глаза.В день исчезновения был одет в синюю куртку, синюю кофту, зеленые джинсы и черные ботинки.Всех, кто знает о местонахождении Ильнара, просят сообщил по телефонам 8(987)1060601 («Отклик») или 02.