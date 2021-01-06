В башкирском городе Стерлитамаке местная жительница обвинила 21-летнего парня в изнасиловании своей дочери. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах.Мать пришла в полицию с заявлением вечером 3 января. По словам женщины, над ее 17-летней дочерью утром того же дня надругался приятель. Все случилось у него в квартире. Вернувшись домой, девушка рассказал о пережитом своей маме, и та решила не пускать ситуацию на самотек и наказать обидчика.Сотрудники полиции задержали подозреваемого и доставили его в местное Управление МВД. По предварительной информации, молодой человек не давал признательные показания. По состоянию на 4 января уголовное дело об изнасиловании возбуждено не было.