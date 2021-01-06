Глава Башкирии Радий Хабиров отчитался по некоторым социальным вопросам перед президентом России Владимиром Путиным. Профильное онлайн-совещание состоялось накануне, 5 января.По словам руководителя республики, в 2020 году бесплатное горячее питание в двух тысячах школах получали 223 тысячи учащихся. Хабиров считает, что столовые надо ремонтировать и «делать как кафе» – чтобы дети туда приходили, кушали с комфортом».– Два года назад мы анализировали, какое мясо поступает в наши школы. И башкирского мяса там было около 13 процентов, – отметил глава Башкирии. – Сейчас нашего мяса в школах – почти 90 процентов. Понятно, мы закупаем и оренбургское, и другое мясо. Но в целом качество продуктов в наших школах стало гораздо лучше.Хабиров также рассказал о единовременных выплатах в размере 5 тысяч рублей, которые полагаются всем дошкольникам. Деньги «на начало января […] получили 406 тысяч детей. Это практически 100 процентов».Руководитель региона признал, что «год был непростой», но «в целом очень позитивный». Республика, отметил Хабиров, «активно строила», в том числе жилье и социальные объекты. В частности, было возведено 25 детсадов.В общей сложности в 2020 году на социальную поддержку населения Башкирии было выделено 36 млрд рублей – на 17 млрд рублей больше, чем годом ранее.– Всё пришло нашим людям, а потом пошло на потребительский рынок. И в целом люди чувствовали себя увереннее, – подытожил Хабиров. – Мы уверенно смотрим в 2021 год. Все задачи мы выполним.